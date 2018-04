Simoha Halep, lovitură de senzaţie marca Federer la antrenamente (VIDEO)

Simona Halep se simte foarte bine înainte de meciul din Fed Cup dintre România şi Elveţia de la Cluj.

La antrenamentele dinainte de meciul care va începe sâmbătă, Simona Halep a reuşit o lovitură printre picioare de senzaţie cu spatele la fileu în timpul unui schimb de mingi cu Andrei Pavel.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.