Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă, atât la această competiţie, cât şi în sezon, după ce a învins-o, duminică (sâmbătă, în oraşul american), cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 34 WTA.



În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.

Aryna Sabalenka a fost exasperată în meciul cu Simona Halep din cadrul semifinalelor turneului de la Cincinnati de faptul că toate mingile pe care le trimitea în terenul advers veneau înapoi, scrie Hotnews.ro.