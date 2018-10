Un nou CUTREMUR la FCSB! Gigi Becali a anunţat când îl dă afară pe Dică şi pe cine pune antrenor în locul lui

Schimbarea antrenorilor la FCSB, după bunul plac al patronului Gigi Becali, continuă.

Finanţatorul roş-albaştrilor a avut, duminică, un moment de sinceritate şi a recunoscut că se implică la echipă, peste capul tehnicianului Nicolae Dică. Mai mult, Becali a spus că este vinovat de înfrângerea cu CSU Craiova şi a anunţat că va renunţa la Dică, dar nu acum.

Latifundiarul din Pipera a mai anunţat că îl va numi pe Ionuţ Luţu antrenor, peste un an, când îşi va lua licenţa."Vă spun eu, ca să nu mai speculaţi. Vă spun adevărul, ca să nu mai speculaţi. Să nu mai spună domnul Balint că ocolesc. Are omul dreptate, nu e lăsat de mine, de aia face ceea ce face. Poate mai puţin, poate mai mult. Aşa cred eu. E adevărat că probabil nu a fost lăsat astăzi să facă cum voia el. Nu-mi aduc aminte (n.r. - dacă a cerut schimbarea lui Tănase). Nu are omul nicio vină, cum să-l dau eu, Becali, afară pe Dică, când nu e vinovat el. Când sunt vinovat eu. Dacă alege să plece, să plece. Nici eu nu vreau să se aleagă praful. Că s-a ales praful de 15 ani încoace de toate echipele şi eu am făcut milioane în fotbal. Aşa cu rele, cu implicare, cu neimplicare. Aşa am ştiut eu să fac şi nu am intrat în faliment. Toţi specialiştii au băgat echipele în faliment. Mă refer la tot ce înseamnă specialişti în fotbalul românesc, toţi, de la antrenori, la preşedinţi, la conducători de fotbal, toţi. Nu are rost să spun ce fac eu. Doar atât spun: Dică nu e vinovat şi nu-l dau afară. Îmi reproşez eşecul din seara asta, nu spun mai multe. Nu e vinovat Dică, sunt vinovat eu. Moruţan va mai intra să mai joace peste vreo şase luni, iar Teixeira nu va mai juca mijocaş central. Ca să nu mai piardă mingea la mijlocul terenului şi să luăm gol. E posibil să luăm şi un portar, că dacă iei gol din 25 de metri aşa, mingea nici nu a fost tare, ca Bălgrădean, nu e în regulă. Mă refer la al doilea gol. Voi luam măsuri, asta se va întâmpla. La Tănase m-a deranjat că a pierdut prea mult mingea, dar mi-am dat seama că pe postul pe care juca el era un post greu şi a jucat bine. dacă ai 1-0 şi dacă nu ai posesie... Craiova a fost o echipă modestă. E o echipă valoroasă, dar după ce s-a întâmplat cu Ilie Balaci, a fost modestă în seara asta. Înseamnă că a fost în neregulă ceva. Dacă nu poţi să joci cu 30.000 de spectatori, înseamnă că nu eşti fotbalist. Ovidiu Popescu nu a atins mingea, primul gol e din cauza lui. Ovidiu Popescu face în pantaloni. Nici pe Ovidiu Popescu nu o să-l mai vedeţi. Pe Moruţan o să-l vedeţi rar, doar zece minute, că aşa trebuie să intre un copil de 19 ani. Moruţan a stricat toate mingile. Parcă era de pe planeta Venus, nu de pe planeta Pământ. Când venea minge ala el, nu ştia ce înseamnă minge, deci e fricos. O să joace peste doi ani. Fizic, nu ştiu, nu mă pricep. N-are nicio vină Dică, eu sunt vinovat, aşa conduc eu la mine acasă şi nu mă bag la domnul Balint acasă, la afacerile lui. La mine e tot privată (n.r. - afacerea). Când o să fie antrenor, o să facă ceva, atunci să vorbească (n.r. - Balint, aflat în studio). Nu pot să dau afară un om, dacă sunt eu vinovat Nu se poate asta, cu libertatea, că dacă las libertatea, se alege praful. Că dacă las libertatea, îl aduce pe Golofca, mai dăm 500.000, mai aduce un Grecu, dăm 30.000 împrumut lui Hagi pe un Grecu de 19 ani. Nu se poate să-l las aşa, să facă ce vrea el, că nu vreau să se aleagă praful. Pentru că eu am câştigat milioane din fotbal şi toţi ceilalţi, în afară de Hagi, s-au nenorocit falimentar. O să aduc eu jucători, o să fie Dică campion, asta vă promit. Nu-l dau afară şi o să fie şi campion", a declarat Gigi Becali, la DigiSport, potrivit news.ro.

Întrebat dacă îl mai lasă pe Dică să facă schimbări, Becali a răspuns: "Când o să câştige o să le facă el."

Omul de afaceri a precizat că în curând antrenor al FCSB va fi Ionuţ Luţu.

"Cât de curând o să-l vedeţi pe Luţu antrenor. La FCSB. Asta e echipa FCSB, nu deranjează pe nimeni. Când ia licenţa îl pun, că fac ce vreau eu, care-i problema? E MM (Mihai Stoica, n.r.) acolo şi cu staful de antrenament."

CSU Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa FCSB, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, la care a fost omagiat Ilie Balaci. Oaspeţii au jucat în inferioritate numerică pe final, Junior Morais fiind eliminat, iar Cristian Bălgrădean a apărat un penalti.

Dică a declarat după meci că ar putea face mai mult la FCSB dacă ar avea o libertate mai mare.